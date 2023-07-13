Глава HBO: зрители ощутят на себе проблемы из-за забастовки сценаристов в 2024 году

Глава HBO Кейси Блойс недавно рассказал, как на зрителях отразится продолжающаяся забастовка сценаристов США. По словам Блойса, в первую очередь это скажется на количестве контента.

Зрители ощутят последствия забастовки примерно в начале или середине 2024 года, считает топ-менеджер. Как отметил Блойс, до конца этого года контента точно хватит, а вот что будет потом, сказать пока сложно.

Трудно сказать, как всё обернётся, потому что всё зависит от того, как долго это продлится. Я не думаю, что кто-то действительно знает это. У многих людей есть разные мнения, у многих людей, которые проходили через это раньше, есть представление о том, как это может закончиться. По крайней мере, до конца 2023 года у нас всё в порядке. А затем, в 2024-м, ситуация начнёт ухудшаться.

Сам Блойс хочет, чтобы стороны как можно быстрее нашли компромисс и решили вопрос мирным путём. Тем временем на пороге новая забастовка, но в этот раз актёрская.