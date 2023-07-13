Забастовка неизбежна: актёры Голливуда присоединяются к бунту сценаристов

Прошло уже больше двух месяцев с начала забастовки сценаристов в Голливуде и пока никаких договорённостей достичь не удалось, поэтому к процессу подключаются голливудские актёры — их профсоюз также не смог найти общий язык с корпорациями.

Официально забастовка актёров ещё не началась, однако теперь она неизбежна — дедлайн для подписания уже прошёл. Артисты начнут бастовать впервые с 1980 года, а вместе со сценаристами вместе они выступали против больше 60 лет назад — в 1960 году.

Обе забастовки в общем-то по одному делу: сценаристы и актёры глобально требуют лучшие условия для работы, включая повышение зарплат и больше признания (это больше к писателям). В профсоюзе актёров более 160 тысяч человек, включая звёзд первой величины. С начала забастовки актёрам будет нельзя:

Сниматься в фильмах и сериалах

Заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам

Посещать премьеры фильмов или сериалов

Продвижением фильмов или сериалов на Comic-Con, а на выставку в Сан-Диего (20-23 июля) вообще советуют не приезжать.

В HBO уже отметили, что последствия забастовки сценаристов зрители ощутят к середине 2024 года, когда станет намного меньше новых сериалов и фильмов. А с учётом забастовки актёров, вероятно, следующий год вообще может оказаться очень скудным на новинки.

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Инсайдеры при этом сообщают, что голливудские студии, среди которых Disney, Netflix и Warner Bros., не хотят идти на уступки сценаристам и просто выжидают, когда у людей закончатся деньги на оплату базовых нужд. По их расчётам, это случится в октябре.