Умерла Лариса Маршалова, звезда сериалов «Каменская» и «Псевдоним «Албанец»
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Издание «Sputnik Беларусь» сообщило о скоропостижной смерти актрисы Ларисы Маршаловой. Она ушла из жизни 12 июля, причины смерти не разглашаются. Женщине было 44 года. В издании отметили, что похороны Маршаловой состоятся совсем скоро — 14 июля.
Да, к сожалению, это правда, Лариса Маршалова умерла. Мы не знаем ничего, всё стало известно сегодня утром.
Лариса Маршалова получила известность благодаря ролям в российских сериалах, включая шоу «Каменская», «Псевдоним «Албанец», «Мужчины не плачут», «Захватчики», «Дом Фарфора» и «Она не могла иначе».
В труппе белорусского театра-студии киноактёра Лариса работала с 2001 года. За свою карьеру актриса сыграла главные роли в большом количестве спектаклей.
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