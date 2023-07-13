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Создатель Mortal Kombat Эд Бун посетил съёмки фильма «Мортал Комбат 2»

Создатель Mortal Kombat Эд Бун посетил съёмки фильма «Мортал Комбат 2»
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В своих социальных сетях создатель франшизы Mortal Kombat Эд Бун опубликовал несколько фотографий со съёмок фильма «Мортал Комбат 2». Сейчас производство ленты идёт в Австралии.

Бун успел сфотографироваться с Карлом Урбаном, который сыграет в ленте Джонни Кейджа, Джошем Лоусоном, воплотившим образ Кано, а также с Джо Таслимом (Саб-Зиро), Льюисом Таном (Коул) и Чинь Ханьем (Шанг Цунг).

Фото: Соцсети Эда Буна

Фото: Соцсети Эда Буна

Фото: Соцсети Эда Буна

Для чего именно Бун посетил съёмки картины, неизвестно, но ранее он намекнул, что получит в ленте камео. Возможно, как раз для его съёмок Эд и появился на площадке.

Подробности сюжета продолжения пока остаются в секрете, но уже известно, что в истории будет фигурировать император Шао Кан, которого в картине сыграет Мартин Форд.

Премьера ленты «Мортал Комбат 2» ожидается в 2024 году.

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