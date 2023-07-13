Honor представила Magic V2 — самый тонкий складной смартфон в мире

Издание GSMArena сообщило, что компания Honor представила складной смартфон Magic V2 с 7,92-дюймовым основным дисплеем. Если верить информации, это будет самый тонкий гаджет в мире.
В сложенном состоянии толщина гаджета составляет 9,9 мм, в разложенном — 4,7 мм, вес устройства составляет 231 грамм. Самым тонким складным телефоном до этого момента был Xiaomi Mix Fold 2, который в сложенном состоянии был толщиной 11,2 мм, а его вес составил всего 262 грамма.
Magic V2 оснастили OLED-экраном с разрешением 2156х2344 пикселей и частотой обновления в 120 Гц. У гаджета есть 16-мегапиксельная фронтальная камера.
Фото: Honor
Фото: Honor
Другой изящный элемент дизайна Magic V2 — безредукторный шарнирный механизм, в котором используется крышка из титанового сплава с 3D-печатью, разработанная Honor.
Magic V2 выйдет 20 июля в Китае. Сколько будет стоить устройство, неизвестно.
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