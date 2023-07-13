Вышел первый трейлер мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»
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Кинокомпания «Вольга» опубликовала новый трейлер мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка». Сюжет будет адаптировать одноимённую поэму Александра Сергеевича Пушкина. За производство отвечала российская анимационная студия «Воронеж».
Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания ВОЛЬГА. Права на видео принадлежат «Вольге»
Людмила – прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан – её добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять её кто будет, Пушкин?! Впрочем, и без автора сказки у Руслана нашлись соперники за её руку и полцарства в придачу. Теперь его ждёт погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.
Премьера мультфильма состоится уже 24 августа во всех кинотеатрах России.
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Фото: «Вольга»
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