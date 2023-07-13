Актёры озвучки Genshin Impact пожаловались на длительные невыплаты зарплаты

13 июля в Сети появились жалобы сразу от двух актёров английской озвучки Genshin Impact: Брэндона Винклера и Корины Бёттгер. Первый озвучивает многих второстепенных героев в экшене, а вторая известна по роли компаньонши Паймон.
Артисты сообщили о том, что разработчики из HoYoverse не оплачивают их труд на протяжении последних четырёх месяцев. Из-за этого они даже столкнулись с серьёзными финансовыми трудностями. Брэндон Винклер заявил, что больше не будет работать над тайтлом, пока ему не оплатят его труд. Бёттгер же заняла более выжидающую позицию: она напрямую не говорит, что её ситуация связана с Genshin Impact, однако при этом репостит сообщения от коллег с той же проблемой.
Оба актёра просто не могут поверить в происходящее. По их словам, разработчики Genshin Impact зарабатывают миллионы долларов на своей игре, однако даже не удосуживаются оплатить работу актёров. Сама HoYoverse пока не комментировала ситуацию, однако это наверняка скоро изменится: фанаты начали требовать оплатить работу артистов под последними постами студии в соцсетях.
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