Ремейк The Last of Us на Steam Deck выглядит хуже, чем оригинал 2013 года на PS3

В середине июня ПК-версия ремейка The Last of Us получила официальную поддержку Steam Deck. Это значит, что игру можно пройти на портативном ПК от Valve без каких-либо технических проблем, со стабильной частотой кадров и шрифтами, адаптированными под небольшой размер устройства.

Спустя месяц журналист издания The Verge полностью прошёл игру на Steam Deck и поделился своими впечатлениями. Обозреватель Шон Холлистер отметил, что за всё прохождение не встретился ни с единым вылетом, а частота кадров почти всегда находилась на отметке стабильных 30 FPS. Однако на Steam Deck у проекта есть один большой недостаток — ужасное качество графики.

По словам журналиста, The Last of Us на портативной ПК от Valve выглядит даже хуже, чем оригинальная игра на PlayStation 3, вышедшая 10 лет назад. Речь идёт не только о более низком разрешении, маленькой дальности прорисовки и невероятно низком качестве текстур, но и об отвратительных отражениях, тенях и других графических элементах.

Фото: The Verge

Несмотря на чрезвычайно устаревшую картину, в The Verge всё же похвалили игру на Steam Deck. Однако, по мнению обозревателя, разработчики из Naughty Dog могли бы уделить куда больше внимания оптимизации, чтобы игра выглядела хотя бы на уровне ремастера, вышедшего на PS4 в 2014 году.