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Анонсирована Stronghold: Definitive Edition — переиздание культовой стратегии 2001 года

Анонсирована Stronghold: Definitive Edition — переиздание культовой стратегии 2001 года
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FireFly Studios анонсировала Stronghold: Definitive Edition — ремастер культовой стратегии в реальном времени, вышедшей в 2001 году. Авторы показали сравнительный ролик, в котором можно узнать об основных изменениях переиздания.

Видео доступно на YouTube-канале [название]. Права на видео принадлежат [имя правообладателя]

Stronghold: Definitive Edition сможет похвастаться 4К-разрешением, улучшенным качеством текстур, перезаписанным саундтреком в высоком качестве, а также поддержкой мультиплеера и мастерской Steam. Игроков также порадуют новой одиночной кампанией, состоящей из 14 заданий. Она расскажет о похищенной племяннице сэра Лонгарма, которую нужно будет вызволить во что бы то ни стало.

Ремастер культовой Stronghold выйдет 7 ноября на ПК. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.

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