В Epic Games Store раздают экономическую головоломку Train Valley 2

13 июля в Epic Games Store стартовала новая раздача. В этот раз игроки смогут бесплатно забрать Train Valley 2 — железнодорожную экономическую головоломку. Раздача продлится до 20 июля, 21:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале Flazm. Права на видео принадлежат META Publishing.

В Train Valley 2 игрокам предстоит строить железные дороги, модернизировать локомотивы и следить за тем, чтобы поезда ходили по расписанию и не попадали в аварию. Разработчики называют свой проект уникальной смесью головоломки и симулятора менеджмента. В Steam у игры 91% положительных рецензий на основе 1775 обзоров — пользователи хвалят увлекательный геймплей, стильную графику и элементы экономических симуляторов.

На следующей неделе игроков ждёт детективная визуальная новелла Murder by Numbers. Зарубежных игроков также порадуют The Elder Scrolls Online — в России забрать проект не получится.