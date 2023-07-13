В Epic Games Store раздают экономическую головоломку Train Valley 2

13 июля в Epic Games Store стартовала новая раздача. В этот раз игроки смогут бесплатно забрать Train Valley 2 — железнодорожную экономическую головоломку. Раздача продлится до 20 июля, 21:00 мск.
Видео доступно на YouTube-канале Flazm. Права на видео принадлежат META Publishing.
В Train Valley 2 игрокам предстоит строить железные дороги, модернизировать локомотивы и следить за тем, чтобы поезда ходили по расписанию и не попадали в аварию. Разработчики называют свой проект уникальной смесью головоломки и симулятора менеджмента. В Steam у игры 91% положительных рецензий на основе 1775 обзоров — пользователи хвалят увлекательный геймплей, стильную графику и элементы экономических симуляторов.
На следующей неделе игроков ждёт детективная визуальная новелла Murder by Numbers. Зарубежных игроков также порадуют The Elder Scrolls Online — в России забрать проект не получится.
Фото: Epic Games
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