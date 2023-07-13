Продажи PS5-контроллера Access для людей с ограниченными возможностями стартуют в декабре
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Sony объявила дату выхода контроллера Access для людей с ограниченными возможностями. Устройство поступит в продажу 6 декабря и будет совместимо только с PlayStation 5. Предзаказы в странах Европы откроются уже 21 июля по цене в € 90 — около 9 тыс. рублей.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.
Контроллер Access позволяет людям с ограниченными возможностями располагать сменные кнопки и накладки так, как им удобно. Игроки смогут настроить в том числе длину джойстика и многое другое в настройках устройства, при этом использовать можно сразу два гаджета одновременно.
В Sony отметили, что разрабатывали контроллер вместе со специалистами, которые занимаются в первую очередь именно вопросами доступности.
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