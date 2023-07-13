Первые детали футсима EA SPORTS FC 24 — дата выхода, скриншоты и особенности изданий

Electronic Arts провела большую презентацию EA SPORTS FC 24 — нового футбольного симулятора, который придёт на смену серии FIFA. Сперва глава компании Эндрю Уилсон напомнил аудитории, насколько футбол важен для всего мира, и похвастался аудиторией серии: около 150 млн человек. После этого компания показала небольшой ролик, который ранее уже вышел в Сети.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports FC Права на видео принадлежат Electronic Arts.

В этом году Electronic Arts сделала большой шаг в сторону реалистичности, использовав в разработке новую версию технологии HyperMotion. Авторы обещают ещё более реалистичную графику и геймплей. В игре будет больше 19 тысяч полностью лицензированных игроков, около команд и более 30 лиг.

EA SPORTS FC 24 поступит в продажу 29 сентября. Обладатели максимального издания и подписчики EA Play смогут приступить к игре уже 22-го числа. За Ultimate-издание игрокам также подарят 4600 FC Points, героя UEFA Champions League или UEFA Women’s Champions League в режиме Ultimate Team, форму Nike x EA SPORTS FC и футболиста первой команды недели.

Скриншоты

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports