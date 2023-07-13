Первые детали футсима EA SPORTS FC 24 — дата выхода, скриншоты и особенности изданий

Electronic Arts провела большую презентацию EA SPORTS FC 24 — нового футбольного симулятора, который придёт на смену серии FIFA. Сперва глава компании Эндрю Уилсон напомнил аудитории, насколько футбол важен для всего мира, и похвастался аудиторией серии: около 150 млн человек. После этого компания показала небольшой ролик, который ранее уже вышел в Сети.
Видео доступно на YouTube-канале EA Sports FC Права на видео принадлежат Electronic Arts.
В этом году Electronic Arts сделала большой шаг в сторону реалистичности, использовав в разработке новую версию технологии HyperMotion. Авторы обещают ещё более реалистичную графику и геймплей. В игре будет больше 19 тысяч полностью лицензированных игроков, около команд и более 30 лиг.
EA SPORTS FC 24 поступит в продажу 29 сентября. Обладатели максимального издания и подписчики EA Play смогут приступить к игре уже 22-го числа. За Ultimate-издание игрокам также подарят 4600 FC Points, героя UEFA Champions League или UEFA Women’s Champions League в режиме Ultimate Team, форму Nike x EA SPORTS FC и футболиста первой команды недели.
Скриншоты
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
- 13 июля 2023
-
20:49
-
20:22
-
19:58
-
19:53
-
19:29
-
18:54
-
18:22
-
17:50
-
17:22
-
17:03
-
16:41
-
16:17
-
15:55
-
15:20
-
14:52
-
14:27
-
14:01
-
13:38
-
13:14
-
12:53
-
12:49
-
12:24
-
12:19
-
11:27
-
11:20
-
11:06
-
10:45
-
10:22
-
10:08
-
09:28
-
09:01
-
08:37
-
08:00
-
07:44
-
07:18