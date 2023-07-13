В футсиме EA Sports FC 24 не будет русского языка — но шанс на локализацию всё же есть

Русский язык в EA Sports FC 24 указан на странице игры в EA App и в eShop. Возможно, в проекте всё же будет локализация.

13 июля Electronic Arts провела большую презентацию EA Sports FC 24 — нового симулятора футбола, который пришёл на замену серии FIFA. Одновременно с этим компания открыла страницу предзаказа на игру в Steam, из которой стало известно, что игру не станут переводить на русский язык.

Фото: Steam

После ухода Electronic Arts из России компания перестала переводить свои игры на русский язык. Последние релизы студии — Need for Speed: Unbound, ремейк Dead Space и Star Wars Jedi: Survivor — вышли без локализации. Возможно, EA Sports FC 24 станет первым футбольным симулятором EA за последние 20 лет, который выйдет без перевода на русский язык.

EA SPORTS FC 24 поступит в продажу 29 сентября. Обладатели максимального издания и подписчики EA Play смогут начать играть уже 22-го числа.