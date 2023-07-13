Прокачка игроков, футболистки и плейстайлы: детали режима Ultimate Team в EA Sports FC 24

13 июля Electronic Arts провела большую презентацию EA Sports FC 24 — нового симулятора футбола, который пришёл на замену серии FIFA. Разработчики отдельно поделились новой информацией о режиме Ultimate Team, в котором произойдёт немало изменений.

Улучшение футболистов

Впервые в истории режима Ultimate Team пользователи смогут улучшать своих футболистов. Для этого нужно будет выполнять определённые задания, после чего карточка того или иного игрока прокачается, увеличив тем самым его показатели.

В EA отмечают, что геймеры также смогут менять дизайн улучшенных карточек в отдельном меню. Как именно это будет устроено, авторы расскажут чуть позже.

Улучшенная версия футболиста Юссуфа Мукоко — он был «серебром» с рейтингом 70 Фото: EA Sports

Мужчины и женщины — за одну команду

Electronic Arts подтвердила, что в EA Sports FC 24 действительно можно будет собирать команду из женщин и мужчин в одном составе. Судя по информации от самих разработчиков, интеграция пройдёт максимально просто: футболисток можно будет покупать на трансферном рынке и получать из наборов.

Авторы также обещают, что в игре появятся женские легенды футбола, однако говорить о них пока рано. Что касается сыгранности со своими мужскими коллегами, то она будет зависеть от лиги, нации и команды. Например, футболистка из «Челси» будет сыграна с футболистом из того же клуба.

Мужчины и женщины в одной команде Фото: EA Sports

Плейстайлы

В EA Sports FC 24 появятся так называемые плейстайлы — уникальные особенности игроков. Под ними разработчики имеют в виду навыки реальных футболистов, воплощённые в игре.

Так, Эрлинг Холанд сможет с лёгкостью отталкивать защитников и забивать акробатическими ударами, а для Неймара и Лионеля Месси не составит труда обыграть сразу нескольких оппонентов с помощью ловкого дриблинга. Отследить ту или иную особенность футболистов можно будет на карточках игроков.

Эрлинг Холанд забивает гол в своей манере Фото: EA Sports

EA SPORTS FC 24 поступит в продажу 29 сентября. Обладатели максимального издания и подписчики EA Play смогут приступить к игре уже 22-го числа.