Разработчики из России показали геймплей экшена KIBORG про киборга Василия
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Российская Sobaka Studio, разработавшая Redeemer, Remedium и 9 Monkeys of Shaolin, показала игровой процесс своей новой игры KIBORG. Тайтл представляет собой экшен от третьего лица, в котором нужно играть за киборга Василия.
В ролике можно увидеть, как Василий умело расправляется с врагами, используя своё снаряжение.
Видео доступно на YouTube-канале Sobaka Studio. Права на видео принадлежат Sobaka Studio.
По словам разработчиков, KIBORG — это смесь брутального боевика, бесконечно реиграбельного «рогалика» и нарративного тайм-менеджмента в декорациях мрачной научной фантастики. Действие KIBORG разворачивается на планете-тюрьме Сигма.
Дата выхода экшена KIBORG ещё не объявлена. Известно, что игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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