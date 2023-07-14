Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Бесстыжих» Камерон Монахэн сыграет в «Троне 3»

Звезда «Бесстыжих» Камерон Монахэн сыграет в «Троне 3»
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что актёр Камерон Монахэн, известный по сериалу «Бесстыжие» и франшизе Star Wars Jedi, сыграет в третьей части «Трона». Кого именно воплотит Монахэн, неизвестно.

Подробностей сюжета нового «Трона» нет. Известно только, что история будет крутиться вокруг программы, которая попадает в реальный мир, и солдата, который окажется в цифровой вселенной.

Постановку нового «Трона» доверили Хоакиму Роннингу. В ленте сыграют Джаред Лето и звезда «Джеффри Дамера» Эван Питерс. О других актёрах неизвестно.

Первый «Трон» вышел в 1982 году и стал культовым. В 2010-м Disney выпустила сиквел — «Трон: Наследие». Картина тоже получилась неплохой. Третий фильм станет прямым продолжением обеих лент, но, когда он выйдет, неизвестно.

Рассказываем про пятую часть хоррор-франшизы
Как уделать Голливуд: каким получился фильм «Астрал 5»
Как уделать Голливуд: каким получился фильм «Астрал 5»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023