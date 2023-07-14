Звезда «Бесстыжих» Камерон Монахэн сыграет в «Троне 3»
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Издание Deadline сообщило, что актёр Камерон Монахэн, известный по сериалу «Бесстыжие» и франшизе Star Wars Jedi, сыграет в третьей части «Трона». Кого именно воплотит Монахэн, неизвестно.
Подробностей сюжета нового «Трона» нет. Известно только, что история будет крутиться вокруг программы, которая попадает в реальный мир, и солдата, который окажется в цифровой вселенной.
Постановку нового «Трона» доверили Хоакиму Роннингу. В ленте сыграют Джаред Лето и звезда «Джеффри Дамера» Эван Питерс. О других актёрах неизвестно.
Первый «Трон» вышел в 1982 году и стал культовым. В 2010-м Disney выпустила сиквел — «Трон: Наследие». Картина тоже получилась неплохой. Третий фильм станет прямым продолжением обеих лент, но, когда он выйдет, неизвестно.
Рассказываем про пятую часть хоррор-франшизы
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