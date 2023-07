Композитор The Last of Us 2 проговорился про обновлённую версию игры

Композитор The Last of Us и The Last of Us 2 Густаво Сантаолалья, похоже, случайно раскрыл наличие обновлённой версии второй части серии. Официально она анонсирована не была, но фанаты ждут её уже давно.

По словам Густаво, в новой версии игры можно будет подойти к его персонажу в игре и выбрать, какую композицию сыграть. Также он отметил, что в обновлённом тайтле будет больше аранжировок.

В новой версии вы можете заставить меня играть опредёленные композиции, и, что ж, я больше ничего не могу вам сказать.

The Last of Us 2 пока что доступна только на PS4. Выход обновлённой версии может состояться одновременно на ПК и PS5, поскольку ремейк оригинальной The Last of Us тоже добрался то ПК.