Композитор The Last of Us 2 проговорился про обновлённую версию игры
Поделиться
Композитор The Last of Us и The Last of Us 2 Густаво Сантаолалья, похоже, случайно раскрыл наличие обновлённой версии второй части серии. Официально она анонсирована не была, но фанаты ждут её уже давно.
По словам Густаво, в новой версии игры можно будет подойти к его персонажу в игре и выбрать, какую композицию сыграть. Также он отметил, что в обновлённом тайтле будет больше аранжировок.
В новой версии вы можете заставить меня играть опредёленные композиции, и, что ж, я больше ничего не могу вам сказать.
Видео доступно на YouTube-канале Playstation Ultimate. Права на видео принадлежат Густаво Сантаолалья.
The Last of Us 2 пока что доступна только на PS4. Выход обновлённой версии может состояться одновременно на ПК и PS5, поскольку ремейк оригинальной The Last of Us тоже добрался то ПК.
Комментарии
- 14 июля 2023
-
12:24
-
11:44
-
11:20
-
11:10
-
10:42
-
10:08
-
09:37
-
08:46
-
08:18
-
07:48
-
07:05
-
06:41
- 13 июля 2023
-
20:49
-
20:22
-
19:58
-
19:53
-
19:29
-
18:54
-
18:22
-
17:50
-
17:22
-
17:03
-
16:41
-
16:17
-
15:55
-
15:20
-
14:52
-
14:27
-
14:01
-
13:38
-
13:14
-
12:53
-
12:49
-
12:24
-
12:19
Партнерский контент