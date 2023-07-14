Авторы Baldur's Gate 3 займутся ещё более амбициозным проектом в случае успеха игры

Глава Larian Studios Свен Винке дал большое интервью изданию Eurogamer, посвящённое грядущему релизу Baldur's Gate 3. Разработчик в том числе поделился планами компании на будущее студии, если ролевая игра станет очень успешной.

Так, Свен Винке сравнил нынешнюю ситуацию Larian с CD Projekt RED в 2015 году, когда польская компания готовилась к релизу «Ведьмака 3». Гигантский успех проекта помог студии расшириться и стать большим игроком на рынке, позволив авторам создать Cyberpunk 2077 — свою самую амбициозную игру.

Винке заявил, что последние шесть лет Larian не просто разрабатывала Baldur's Gate 3, а обдумывала самые разнообразные идеи для своей следующей игры. И если партийный ролевой проект станет по-настоящему успешным, то бельгийские разработчики начнут работу над чем-то ещё более амбициозным. Если же Baldur's Gate 3 не оправдает ожиданий студии, то она займётся чем-то другим.

«Ведьмак 3» был огромным успехом для CD Projekt, и это позволило им заняться Cyberpunk 2077. И я знаю, что у неё были сложности, но выпущенная ими игра всё равно невероятное достижение. [...] Я уже знаю, чем мы хотим заняться дальше, — у нас было шесть лет, чтобы обдумать другие идеи. Но нам нужно узнать, готов ли рынок к Baldur's Gate 3. Если готов, то мы продолжим работу над инновациями в жанре, а если нет, то мы двинемся немного в другом направлении. Это то, о чём невозможно узнать заранее.

Релиз Baldur's Gate 3 на ПК состоится 3 августа 2023 года, а до PS5 игра доберётся 6 сентября.