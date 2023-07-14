Опубликованы качественные рендеры доступного планшета Galaxy Tab S9 FE

Авторитетный инсайдер Onleaks опубликовал первые рендеры планшета Samsung Galaxy Tab S9 Fan Edition (FE). Судя по всему, устройство получит экран с диагональю 10,9 дюйма, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев.

Фото: Onleaks

Габариты Galaxy Tab S9 FE составят 254,3 x 165,8 x 6,7 мм, а работать планшет будет на базе процессора SoC Exynos 1380. Ранее этот чип Samsung использовала в Galaxy A54 5G и Galaxy M54. Ожидается, что Tab S9 FE будет стоить куда дешевле своего «старшего брата» — Tab S9.

Фото: Onleaks

Фото: Onleaks

Официальный анонс планшета Tab S9 FE и его старшей версии Tab S9 FE Plus должен состояться 26 июля на презентации Unpacked. Скорее всего, в этот же день компания представит новую линейку своих складных смартфонов — Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5. Кроме того, ожидается также показ умных часов серии Galaxy Watch 6.