Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Assassin's Creed Mirage представили футболку с тактильной отдачей

Для Assassin's Creed Mirage представили футболку с тактильной отдачей
Комментарии

Испанский производитель OWO представил специальную футболку с тактильной отдачей для игры в Assassin's Creed Mirage. Как заявляют создатели, она «позволит передать ощущения главного героя Басима на его пути к справедливости».

В OWO отмечают, что футболка с тактильной отдачей будет совместима со всеми версиями Assassin's Creed Mirage — то есть с ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Как именно она будет работать и какие конкретно ощущения передавать пользователю, пока также непонятно.

В комплекте с футболкой будут идти и некоторые другие принадлежности, включая специальное издание самой игры.

Фото: OWO

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября на ПК и консолях. В проекте будут официальные русские субтитры.

Материалы по теме
Фото
Опубликованы первые изображения инвентаря и меню прокачки в Assassin's Creed Mirage
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023