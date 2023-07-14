Для Assassin's Creed Mirage представили футболку с тактильной отдачей

Испанский производитель OWO представил специальную футболку с тактильной отдачей для игры в Assassin's Creed Mirage. Как заявляют создатели, она «позволит передать ощущения главного героя Басима на его пути к справедливости».

В OWO отмечают, что футболка с тактильной отдачей будет совместима со всеми версиями Assassin's Creed Mirage — то есть с ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Как именно она будет работать и какие конкретно ощущения передавать пользователю, пока также непонятно.

В комплекте с футболкой будут идти и некоторые другие принадлежности, включая специальное издание самой игры.

Фото: OWO

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября на ПК и консолях. В проекте будут официальные русские субтитры.