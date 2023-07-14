Для Assassin's Creed Mirage представили футболку с тактильной отдачей
Поделиться
Испанский производитель OWO представил специальную футболку с тактильной отдачей для игры в Assassin's Creed Mirage. Как заявляют создатели, она «позволит передать ощущения главного героя Басима на его пути к справедливости».
В OWO отмечают, что футболка с тактильной отдачей будет совместима со всеми версиями Assassin's Creed Mirage — то есть с ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Как именно она будет работать и какие конкретно ощущения передавать пользователю, пока также непонятно.
В комплекте с футболкой будут идти и некоторые другие принадлежности, включая специальное издание самой игры.
Фото: OWO
Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября на ПК и консолях. В проекте будут официальные русские субтитры.
Комментарии
- 14 июля 2023
-
15:22
-
14:54
-
14:28
-
14:03
-
13:59
-
13:29
-
13:10
-
12:53
-
12:47
-
12:24
-
11:44
-
11:20
-
11:10
-
10:42
-
10:08
-
09:37
-
08:46
-
08:18
-
07:48
-
07:05
-
06:41
- 13 июля 2023
-
20:49
-
20:22
-
19:58
-
19:53
-
19:29
-
18:54
-
18:22
-
17:50
-
17:22
-
17:03
-
16:41
-
16:17
-
15:55
-
15:20
Партнерский контент