Для Star Wars Jedi: Survivor вышел текстовый перевод на русский язык

14 июля команда Team RIG объявила о завершении работы над текстовым переводом игры Star Wars Jedi: Survivor на русский язык. Авторы уже протестировали локализацию на версиях игры для Steam и EA App — всё работает стабильно. Все ссылки на скачивание команда оставила в своём посте.
Видео доступно на YouTube-канале Team RIG. Права на видео принадлежат Team RIG и Electronic Arts
В Team RIG отметили, что локализация Star Wars Jedi: Survivor стала самой масштабной работой в истории команды. Авторы уделили много внимания контексту и лору «Звёздных войн», поэтому фанаты франшизы наверняка оценят труды переводчиков сполна.
Тем временем для Star Wars Jedi: Survivor готовится и русская озвучка от студии GamesVoice. На дубляж собрано уже 1,35 млн рублей — для достижения конечной цели осталось собрать ещё 450 тыс. рублей. Дубляж GamesVoice будет основан на работе Team RIG.
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