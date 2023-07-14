Авторы EA Sports FC 24 выпустят ещё пять роликов со всеми деталями игры

Спустя сутки после анонса EA Sports FC 24 разработчики из Electronic Arts опубликовали примерное расписание грядущих видео по игре. В каждом из них авторы более подробно расскажут об отдельных элементах проекта: от геймплея и карьеры до режимов Ultimate Team и «Клубы».

Июль

Презентация геймплея — авторы поделятся деталями игрового процесса EA Sports FC 24.

— авторы поделятся деталями игрового процесса EA Sports FC 24. Режим карьеры — создатели расскажут о нововведениях одного из самых популярных режимов игры.

Фото: EA Sports

Август

Погружение в игру — разработчики представят самые важные изменения на футбольном поле: от новых празднований до повторов и остающихся следов на газоне.

— разработчики представят самые важные изменения на футбольном поле: от новых празднований до повторов и остающихся следов на газоне. Ultimate Team — здесь игроков ждёт вся информация о самом популярном режиме в серии. EA наверняка уделит немало времени представлению футболисток, которые станут частью будущих составов игроков.

— здесь игроков ждёт вся информация о самом популярном режиме в серии. EA наверняка уделит немало времени представлению футболисток, которые станут частью будущих составов игроков. «Клубы» — финальный ролик будет посвящён режиму «Клубы», в котором можно создать собственного футболиста и участвовать в сетевых матчах с другими игроками.

EA Sports FC 24 поступит в продажу 29 сентября. Обладатели максимального издания и подписчики EA Play смогут приступить к игре уже 22-го числа.