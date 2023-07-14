Обзоры Cyberpunk 2077 в Steam стали «очень положительными» — спустя два года после релиза

Комьюнити-директор студии CD Projekt RED Марчин Момот заметил, что обзоры Cyberpunk 2077 в Steam стали «очень положительными». Ранее они находились на отметке «в основном положительные», однако совсем недавно рейтинг перешёл на новую ступень и достиг цифры в 80% позитивных отзывов. Разработчик поблагодарил игроков за то, что они оценили долгую и плодотворную работу создателей со времён релиза.
Фото: Steam
Cyberpunk 2077 достигла «очень положительных» обзоров спустя приблизительно два с половиной года после выхода. Релиз проекта состоялся в декабре 2020-го и находился на отметке «в основном положительные», однако с тех пор рейтинг игры неуклонно рос вверх — этому в том числе способствовали патчи и релиз аниме Cyberpunk: Edgerunners.
Уже 26 сентября для игры выйдет крупное дополнение под названием Phantom Liberty, которое добавит в игру новый район и новую сюжетную линию, посвящённую политической жизни Найт-Сити.
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