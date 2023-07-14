Blizzard делает StarCraft 3 — Джез Корден

Обновление. Джез Кордон удалил твиты про StarCraft 3, но отметил, что «франшиза не мертва».

Уже сейчас Blizzard работает над StarCraft 3, о чём рассказал блогер-инсайдер Джез Корден. Его данные зачастую оказываются верными, хотя иногда он и ошибается.

Это во многом удивительно, поскольку несколько лет назад известный журналист Джейсон Шрайер рассказывал, что Activision отказалась от планов браться за StarCraft 3 — жанр стратегий посчитали слишком нишевым, чтобы вкладывать в него ресурсы, которые можно использовать в более популярных проектах.

Что могло измениться за прошедшее время, неизвестно. Примечательно ещё и то, что в январе 2022 года во время объявления сделки Microsoft по покупке Activision Blizzard одним из шести ключевых брендов корпорации назвали StarCraft — рядом с Call of Duty, Diablo, World of Warcraft, Overwatch и Candy Clash.