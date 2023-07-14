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Сериал «Основание» от Apple: второй сезон (2023) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий второго сезона сериала «Основание»
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14 июля в сервисе Apple TV+ стартовал второй сезон «Основания» — продолжения сериала, снятого по мотивам произведений Айзека Азимова. События шоу разворачиваются в Галактической империи, которая объединяет представителей разных цивилизаций Млечного Пути, — ей грозит катастрофа, поэтому специальная группа предпринимает шаги к спасению жизни во Вселенной.

Для вашего удобства публикуем подробное расписание эпизодов — во втором сезоне вновь будет десять эпизодов. Они будут выходить раз в неделю по пятницам, а премьера финальной серии состоится уже 15 сентября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Основание»

ЭпизодДата выхода
1-я серия14 июля
2-я серия21 июля
3-я серия28 июля
4-я серия4 августа
5-я серия11 августа
6-я серия18 августа
7-я серия25 августа
8-я серия1 сентября
9-я серия8 сентября
10-я серия15 сентября

Первый сезон «Основания» вышел в сентябре 2021 года и получил в основном положительные оценки критиков и зрителей. Apple пока не продлила сериал на третий сезон.

Рассказываем об одном из главных фильмов этого лета:
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