Расписание выхода серий второго сезона сериала «Основание»

14 июля в сервисе Apple TV+ стартовал второй сезон «Основания» — продолжения сериала, снятого по мотивам произведений Айзека Азимова. События шоу разворачиваются в Галактической империи, которая объединяет представителей разных цивилизаций Млечного Пути, — ей грозит катастрофа, поэтому специальная группа предпринимает шаги к спасению жизни во Вселенной.

Для вашего удобства публикуем подробное расписание эпизодов — во втором сезоне вновь будет десять эпизодов. Они будут выходить раз в неделю по пятницам, а премьера финальной серии состоится уже 15 сентября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Основание»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 14 июля 2-я серия 21 июля 3-я серия 28 июля 4-я серия 4 августа 5-я серия 11 августа 6-я серия 18 августа 7-я серия 25 августа 8-я серия 1 сентября 9-я серия 8 сентября 10-я серия 15 сентября

Первый сезон «Основания» вышел в сентябре 2021 года и получил в основном положительные оценки критиков и зрителей. Apple пока не продлила сериал на третий сезон.