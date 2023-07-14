Расписание выхода серий второго сезона сериала «Основание»
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14 июля в сервисе Apple TV+ стартовал второй сезон «Основания» — продолжения сериала, снятого по мотивам произведений Айзека Азимова. События шоу разворачиваются в Галактической империи, которая объединяет представителей разных цивилизаций Млечного Пути, — ей грозит катастрофа, поэтому специальная группа предпринимает шаги к спасению жизни во Вселенной.
Для вашего удобства публикуем подробное расписание эпизодов — во втором сезоне вновь будет десять эпизодов. Они будут выходить раз в неделю по пятницам, а премьера финальной серии состоится уже 15 сентября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Основание»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|14 июля
|2-я серия
|21 июля
|3-я серия
|28 июля
|4-я серия
|4 августа
|5-я серия
|11 августа
|6-я серия
|18 августа
|7-я серия
|25 августа
|8-я серия
|1 сентября
|9-я серия
|8 сентября
|10-я серия
|15 сентября
Первый сезон «Основания» вышел в сентябре 2021 года и получил в основном положительные оценки критиков и зрителей. Apple пока не продлила сериал на третий сезон.
Рассказываем об одном из главных фильмов этого лета:
Комментарии
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