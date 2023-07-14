В России представили материнскую плату «Яна» на чипсетах Intel

Российская компания «Гравитон» объявила о запуске в серийное производство материнской платы «Яна» с форм-фактором Thin Mini-ITX. Она предназначена для моноблоков и мини-ПК.

Системная плата поддерживает процессоры Intel Core 12 и 13-го поколения. В её основе — чипсет Intel Q670, обеспечивающий технологию Intel vPro, которая позволяет удалённо управлять компьютером даже без операционной системы и в случае отсутствия питания.

«Яна» оснащена тремя USB-A 3.2 Gen 2, двумя USB Type-C 3.2 Gen 2, а также разъёмами HDMI и Display Port. Материнская плата содержит два слота для оперативной памяти формата SO-DIMM.

«Яну» уже протестировали на совместимость с российскими операционными системами — Astra Linux, «РЕД ОС» и «Альт». Недавно материнскую плату отправили на прохождение сертификации на включение в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.