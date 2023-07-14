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Аналитики: соцсеть Threads стремительно теряет аудиторию

Аналитики: соцсеть Threads стремительно теряет аудиторию
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Аналитическая компания Sensor Tower сообщила, что социальная сеть Threads уже начала терять аудиторию. Так, 11 и 12 июля количество активных пользователей сервиса снизилось примерно на 20% по сравнению с 7 июля, вторым днём запуска сайта.

При этом в период с 7 по 11 июля число активных пользователей Threads на устройствах под управлением ОС Android снизилось более чем на 25%. Вместе с этим аудитория уже начала проводить примерно в два раза меньше времени на сайте, чем в конце прошлой недели.

Как отмечает управляющий директор Sensor Tower Энтони Бартолаччи, Threads будет очень тяжело занять своё место среди популярных соцсетей. Проекту Марка Цукерберга наверняка не поможет и наличие явного козыря — аудитории из «Инстаграма»*. По мнению аналитика, Threads нужно предложить пользователям что-то, чего нет в «Твиттере» — и с этим авторы новой соцсети пока не справляются.

Рассказываем всё самое главное о новой соцсети:
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* — деятельность компании Meta запрещена в Российской Федерации и считается экстремистской. Соцсеть «Инстаграм» запрещена в России.

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