Аналитики: соцсеть Threads стремительно теряет аудиторию

Аналитическая компания Sensor Tower сообщила, что социальная сеть Threads уже начала терять аудиторию. Так, 11 и 12 июля количество активных пользователей сервиса снизилось примерно на 20% по сравнению с 7 июля, вторым днём запуска сайта.
При этом в период с 7 по 11 июля число активных пользователей Threads на устройствах под управлением ОС Android снизилось более чем на 25%. Вместе с этим аудитория уже начала проводить примерно в два раза меньше времени на сайте, чем в конце прошлой недели.
Как отмечает управляющий директор Sensor Tower Энтони Бартолаччи, Threads будет очень тяжело занять своё место среди популярных соцсетей. Проекту Марка Цукерберга наверняка не поможет и наличие явного козыря — аудитории из «Инстаграма»*. По мнению аналитика, Threads нужно предложить пользователям что-то, чего нет в «Твиттере» — и с этим авторы новой соцсети пока не справляются.
* — деятельность компании Meta запрещена в Российской Федерации и считается экстремистской. Соцсеть «Инстаграм» запрещена в России.
- 14 июля 2023
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