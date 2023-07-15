Кристофер Нолан не начнёт работу над своим новым фильмом, пока в Голливуде идут забастовки
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На премьере фильма «Оппенгеймер» в Лондоне режиссёр Кристофер Нолан дал небольшое интервью изданию BBC. Постановщика спросили, собирается ли он в ближайшее время начать работать над своей следующей картиной. Нолан ответил, что не планирует приступать даже к сценарию ленты, ведь прямо сейчас идут забастовки сценаристов и актёров.
По словам режиссёра, наступил переломный момент в жизни Голливуда, когда киностудиям и онлайн-кинотеатрам следует пойти навстречу своим сотрудникам.
Нет, я абсолютно точно не буду заниматься своим следующим фильмом, пока идут забастовки. Очень важно, чтобы все понимали, что это ключевой момент в отношениях между сотрудниками и Голливудом. Это не обо мне, это не о звёздах моего фильма. Речь идёт о найме актёров, о штатных сценаристах телевизионных программ, пытающихся обеспечить свою семью, пытающихся обеспечить еду на столе.
Нолан отметил, что подобные забастовки влияют абсолютно на всех причастных к американской киноиндустрии людей. Однако иногда они действительно необходимы, чтобы Голливуд продолжил существовать и процветать.
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