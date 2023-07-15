Авторы EA Sports FC 24 ответили на критику обложки с неестественными лицами футболистов

10 июля Electronic Arts опубликовала обложку Ultimate-издания EA Sports FC 24 — новой части футбольного симулятора, который придёт на смену серии FIFA. На ней изображены главные звёзды мирового футбола: от Эрлинга Холанда до Сэм Керр.

Игроки сразу же раскритиковали обложку за некачественные лица футболистов, странные гримасы и некоторую неестественность изображения. Как объяснил генеральный менеджер EA Sports Николас Влодыка, создать подобную обложку — настоящее испытание. Ведь с каждым из присутствующих нужно договориться и обсудить, где именно они хотели бы стоять.

На обложке вы видите 31 человека — и с каждым из них нужно договориться, с каждым обсудить, где они хотели бы находиться. Многие люди не осознают, что на создание подобных обложек уходит просто тонна времени и сил. Даже шести месяцев не хватит, чтобы со всеми договориться и всё это нарисовать.

Судя по всему, на качество обложки повлияло в том числе и то, что EA Sports договорилась со всеми причастными лишь в самый последний момент. Возможно, по этой причине на изображении нет Криштиану Роналду, Лионеля Месси и других суперзвёзд — они попросту не дали согласие на своё участие.

EA Sports FC 24 поступит в продажу 29 сентября. Обладатели максимального издания и подписчики EA Play смогут приступить к игре уже 22-го числа.