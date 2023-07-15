Payday 3 потребует постоянного подключения к интернету — фанаты негодуют

На недавнем стриме Payday 2 бренд-директор студии Starbreeze Альмир Листо заявил, что третья часть будет требовать обязательного соединения с интернетом. Это значит, что в случае неполадок с Сетью игроки не смогут отправиться на виртуальное ограбление даже в одиночку.

Как объяснил Листо, это связано с переходом на движок Unreal Engine, а также с появлением переноса прогресса на разных платформах и кроссплея — пользователи консолей впервые в серии смогут сыграть с геймерами на ПК.

Игроки тем временем раскритиковали решение авторов. Многие геймеры отметили, что Payday 2 для них был той самой игрой, в которую можно было сыграть, когда у тебя нет доступа к интернету. Некоторые юзеры заявили, что и вовсе отменили свои предзаказы, потому что планировали играть в игру без подключения к Сети.

PayDay 3 выйдет 21 сентября на ПК, PS5, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.