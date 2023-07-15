Хакерша Empress почти взломала зомби-экшен Dead Island 2

Известная хакерша Empress объявила о запуске бета-тестирования взлома антипиратской защиты Denuvo в Dead Island 2. Девушка опубликовала необходимые файлы и предложила подписчикам своего Telegram-канала помочь ей в создании «кряка».
Пока неясно, сколько именно продлится этап беты. Обычно между ней и финальным релизом проходит всего несколько дней. Например, чистую версию Assassin's Creed Valhalla хакерша выложила 10 апреля, 11-го числа стартовала бета, а уже 14 апреля состоялся полноценный взлом финальной версии экшена от Ubisoft. Аналогичная ситуация произошла и с ремейком Resident Evil 4.
Dead Island 2 — зомби-экшен от первого лица, разворачивающийся в наполненном зомби Лос-Анджелесе. Игрокам нужно выбрать героя с уникальными умениями, искать оружие, выполнять миссии и спастись из заражённого города. Проект вышел 21 апреля и за несколько месяцев разошёлся тиражом в 2 млн копий.
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