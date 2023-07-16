На премьере «Особняка с привидениями» вместо актёров выступили злодеи фильмов Disney

15 июля в Диснейленде состоялась премьера «Особняка с привидениями» — фэнтезийной комедии с Джейми Ли Кёртис, Дэнни ДеВито и многими другими звёздами Голливуда. Однако из-за забастовки актёров США принять участие в большом ивенте артисты так и не смогли, поэтому компании Disney пришлось срочно придумать что-то ещё.

В корпорации довольно быстро нашли выход: вместо звёзд Голливуда на красной дорожке появились Микки и Минни Маус, Малефисента, Круэлла и другие персонажи Disney. Кроме того, чуть позже к ним присоединились продюсеры картины, а также режиссёр Джастин Симиен. Постановщик отметил, что чувствует себя очень странно на фоне большой забастовки и премьеры своего фильма, однако он всё же выразил поддержку актёрам и их стремлению к улучшению рабочих условий.

Видео доступно на YouTube-канале Daps Magic. Права на видео принадлежат Disney

«Особняк с привидениями» расскажет историю матери-одиночки, которая переезжает вместе со своим сыном в странный особняк, который оказывается гораздо больше, чем кажется. Она решает обратиться к священнику и историку, чтобы они помогли изгнать нечистую силу из недавно купленного дома. Премьера ленты состоится 28 июля.