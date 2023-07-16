Хакерша Empress взломала зомби-экшен Dead Island 2

Известная хакерша Empress объявила об успешном взломе антипиратской защиты Denuvo в Dead Island 2. Девушка опубликовала очередное гневное обращение к своим недоброжелателям и выпустила «кряк» для игры.
В своём посте девушка обратилась в том числе к создателям Denuvo и заявила, что их защита абсолютно ничего не стоит. По её словам, топ-менеджерам стоит нанять более компетентных сотрудников, а нынешних работников она назвала «горсткой клоунов», которая ничего не может ей противопоставить.
Dead Island 2 — зомби-экшен от первого лица, разворачивающийся в наполненном зомби Лос-Анджелесе. Игрокам нужно выбрать героя с уникальными умениями, после чего искать оружие, выполнять миссии и спастись из заражённого города. Проект вышел 21 апреля и за несколько месяцев разошёлся тиражом в 2 млн копий.
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