Создатель «Принца Персии»: выходу большой Prince of Persia мешает серия Assassin's Creed

Создатель оригинальной игры Prince of Persia 1989 года Джордан Мехнер обсудил с журналистами издания The Gamer грядущую Prince of Persia: The Lost Crown. Разработчик очень рад, что Ubisoft взялась за создание 2D-проекта по вселенной «Принца Персии» — по его словам, большая игра про героя от третьего лица попросту не имела бы и шанса окупиться из-за Assassin's Creed.

Мехнер считает, что The Lost Crown не выдержала бы конкуренцию с грядущей Assassin's Creed Mirage, действие которой тоже разворачивается в Персии.

2D сейчас очень подходит для серии по множеству причин. Одна из них — серия Assassin's Creed. Взгляните на Mirage, которую показывали на той же летней презентации. Её действие буквально разворачивается в Персии, и вторая дорогая игра с реалистичным стилем, близким к Assassin's Creed, не могла бы сосуществовать рядом с ней. Фанаты, мечтающие о более реалистичном «Принце Персии», должны понимать, что The Lost Crown — это не время и не место для такого события.

Мехнер также прокомментировал критику игроков The Lost Crown от геймеров — они считают, что эта игра не имеет ничего общего с тем самым «Принцем». Создатель оригинальной игры не согласен с ними, однако в резко негативной реакции он видит плюс. Она означает, что геймеры ещё не забыли франшизу, последняя игра по которой вышла 13 лет назад.

Релиз Prince of Persia: The Lost Crown состоится уже 18 января на ПК и консолях.