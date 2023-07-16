Студия Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку Dying Light

Студия неофициальных локализаций Mechanics VoiceOver объявила старт проекта по озвучиванию хоррора Dying Light.

Средства на работу энтузиасты планируют собрать с помощью краудфандинга. Всего R.G.MVO насчитали в открытом мире Techland звуковых файлов более чем на 13 часов — такую работу студия оценила в 500 тыс. рублей.

После того как удастся собрать половину суммы, Mechanics VoiceOver начнёт записи реплик к основному сюжету, по достижении 75% от цели — сделает озвучку во всех локациях основной игры и дополнения The Bozak Horde. На данный момент локализаторам удалось собрать более 20 тыс. рублей на VK и 10 тыс. рублей на Boosty.

Напомним, вторая часть Dying Light получила официальную русскую озвучку, однако первая — только текстовый перевод.