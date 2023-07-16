Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Студия Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку Dying Light

Студия Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку Dying Light
Комментарии

Студия неофициальных локализаций Mechanics VoiceOver объявила старт проекта по озвучиванию хоррора Dying Light.

Средства на работу энтузиасты планируют собрать с помощью краудфандинга. Всего R.G.MVO насчитали в открытом мире Techland звуковых файлов более чем на 13 часов — такую работу студия оценила в 500 тыс. рублей.

После того как удастся собрать половину суммы, Mechanics VoiceOver начнёт записи реплик к основному сюжету, по достижении 75% от цели — сделает озвучку во всех локациях основной игры и дополнения The Bozak Horde. На данный момент локализаторам удалось собрать более 20 тыс. рублей на VK и 10 тыс. рублей на Boosty.

Напомним, вторая часть Dying Light получила официальную русскую озвучку, однако первая — только текстовый перевод.

Материалы по теме
Из Dying Light 2 убрали антипиратскую защиту Denuvo
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023