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Скончалась певица Джейн Биркин, звезда фильма «Смерть на Ниле»

Скончалась певица Джейн Биркин, звезда фильма «Смерть на Ниле»
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Известная актриса и певица Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет. Об этом сегодня сообщили несколько французских изданий.

Тело женщины без признаков жизни обнаружили в её собственном доме в Париже. Вероятно, причиной смерти стали проблемы со здоровьем — из-за них Биркин в мае объявила об отмене ряда своих концертов.

Джейн Биркин родилась в Лондоне в 1946 году, но в конце 1960-х переехала во Францию. Помимо карьеры певицы, она прославилась и в киноиндустрии, сыграв несколько запоминающихся ролей («Смерть на Ниле», «Очаровательная проказница», «Зло под солнцем).

В середине недели стало известно об уходе из жизни актрисы Ларисы Маршаловой, известной благодаря ролям в популярных российских сериалах.

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