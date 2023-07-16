Скончалась певица Джейн Биркин, звезда фильма «Смерть на Ниле»
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Известная актриса и певица Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет. Об этом сегодня сообщили несколько французских изданий.
Тело женщины без признаков жизни обнаружили в её собственном доме в Париже. Вероятно, причиной смерти стали проблемы со здоровьем — из-за них Биркин в мае объявила об отмене ряда своих концертов.
Джейн Биркин родилась в Лондоне в 1946 году, но в конце 1960-х переехала во Францию. Помимо карьеры певицы, она прославилась и в киноиндустрии, сыграв несколько запоминающихся ролей («Смерть на Ниле», «Очаровательная проказница», «Зло под солнцем).
В середине недели стало известно об уходе из жизни актрисы Ларисы Маршаловой, известной благодаря ролям в популярных российских сериалах.
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