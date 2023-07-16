Samsung представила топовый 98-дюймовый телевизор с разрешением 8K
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Компания Samsung выпустила гигантский телевизор с диагональю экрана 98 дюймов и разрешением экрана 8К (7680х4320).
Модель Samsung Neo OLED QNC990 поддерживает HDR10, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming и другие технологии линейки. Телевизор также имеет частоту кадров 144 Гц и сотни зон локального затемнения для повышения пиковой яркости экрана.
Среди других особенностей QNC990 выделяются антибликовое покрытие для уменьшения отражений от источников света, а также 6.4.4-канальные динамики на 120 Вт.
Фото: sammobile
Телевизор поступил в продажу в Южной Корее уже сегодня — его цена составила 49,9 млн вон (или чуть более 3,5 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ).
Ранее Xiaomi представила 32-дюймовый ТВ стоимостью всего 7 тыс. рублей.
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