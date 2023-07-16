Новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» собрал $ 3,3 млн за сутки в Японии

Полнометражный аниме-фильм «Как поживаете?» от Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli за первый день проката в японских кинотеатрах заработал 465 млн йен (более $ 3,3 млн или 300 млн рублей).

Этот результат сравним с самыми кассовыми аниме. К примеру, «Твоё имя» за первые три дня собрал 1,2 млрд йен, «Дитя погоды» — 1,64 млрд.

Аналитики предполагают, что «Как поживаете?» не сможет соперничать за топовые позиции в рейтинге, но сумеет заработать более $ 100 млн во всём мире и войдёт в топ-20 наиболее успешных аниме по данному показателю.

«Как поживаете?» станет последним проектом 82-летнего Хаяо Миядзаки. Мультфильм расскажет историю мальчика, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей.

Аниме официально выйдет в онлайне в России. Предполагается и прокат в отечественных кинотеатрах, но конкретной даты пока нет. Сейчас фильм доступен только в Японии.