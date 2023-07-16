Нейросеть нарисовала комнаты в стилистике игр — от Dota 2 до GTA 5 и Minecraft

Энтузиасты попросили нейросеть Midjorney оформить комнату геймеру в стилистике одной из популярных игр — за основу взяли 10 популярных релизов.
В результате комната Hearthstone оказалась наполнена различными картами, картинами и игровыми автоматами, в жилище игрока в Call of Duty появилось множество разных устройств, а в работах по Apex Legends и Devil May Cry угадываются локации из игр.
Комнаты в стиле видеоигр от Midjorney
Фото: Midjorney
Фото: Midjorney
Фото: Midjorney
Фото: Midjorney
Фото: Midjorney
Фото: Midjorney
Фото: Midjorney
Фото: Midjorney
Ранее российский блогер с помощью нейросети Stable Diffusion улучшил качество иконок предметов из Dota 2 — в результате артефакты получили дополнительные детали и различные визуальные эффекты. Всего таким образом было обработано более 30 предметов, начиная с Clarity и заканчивая Aegis of Immortal.
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