Нейросеть нарисовала комнаты в стилистике игр — от Dota 2 до GTA 5 и Minecraft

Энтузиасты попросили нейросеть Midjorney оформить комнату геймеру в стилистике одной из популярных игр — за основу взяли 10 популярных релизов.

В результате комната Hearthstone оказалась наполнена различными картами, картинами и игровыми автоматами, в жилище игрока в Call of Duty появилось множество разных устройств, а в работах по Apex Legends и Devil May Cry угадываются локации из игр.

Комнаты в стиле видеоигр от Midjorney

Фото: Midjorney

Фото: Midjorney

Фото: Midjorney

Фото: Midjorney

Фото: Midjorney

Фото: Midjorney

Фото: Midjorney

Фото: Midjorney

Ранее российский блогер с помощью нейросети Stable Diffusion улучшил качество иконок предметов из Dota 2 — в результате артефакты получили дополнительные детали и различные визуальные эффекты. Всего таким образом было обработано более 30 предметов, начиная с Clarity и заканчивая Aegis of Immortal.