Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Нейросеть нарисовала комнаты в стилистике игр — от Dota 2 до GTA 5 и Minecraft

Нейросеть нарисовала комнаты в стилистике игр — от Dota 2 до GTA 5 и Minecraft
Аудио-версия:
Комментарии

Энтузиасты попросили нейросеть Midjorney оформить комнату геймеру в стилистике одной из популярных игр — за основу взяли 10 популярных релизов.

В результате комната Hearthstone оказалась наполнена различными картами, картинами и игровыми автоматами, в жилище игрока в Call of Duty появилось множество разных устройств, а в работах по Apex Legends и Devil May Cry угадываются локации из игр.

Комнаты в стиле видеоигр от Midjorney

Фото: Midjorney

Фото: Midjorney

Фото: Midjorney

Фото: Midjorney

Фото: Midjorney

Фото: Midjorney

Фото: Midjorney

Фото: Midjorney

Ранее российский блогер с помощью нейросети Stable Diffusion улучшил качество иконок предметов из Dota 2 — в результате артефакты получили дополнительные детали и различные визуальные эффекты. Всего таким образом было обработано более 30 предметов, начиная с Clarity и заканчивая Aegis of Immortal.

Материалы по теме
Фото
Блогер Finargot показал предметы из Dota 2 в HD-качестве — картинки улучшила нейросеть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023