«Миссия: невыполнима 7» стартовала с $ 80 млн в США — это рекорд для серии

Шпионский боевик «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» с Томом Крузом в главной роли заработал в кинотеатрах США более $ 80 млн за первые выходные.

Это лучший старт в Штатах среди всех фильмов серии, хотя частично подобный успех связан с расширенными выходными — уикенд занял целых пять дней, что и увеличило сборы седьмой части.

Всего «Миссия: невыполнима 7» собрала в мировом прокате $ 253 млн. Аналитики считают это скорее удачным результатом, хотя ожидания и были немного выше.

Фильм также получил неплохие оценки — на агрегаторе Rotten Tomatoes у ленты 96% «свежести» от специалистов и 94% от пользователей.

В России «Миссия: невыполнима 7» официально не появится в прокате, но может быть показана в некоторых кинотеатрах в формате предсеансового обслуживания.