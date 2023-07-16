«Миссия: невыполнима 7» стартовала с $ 80 млн в США — это рекорд для серии

Шпионский боевик «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» с Томом Крузом в главной роли заработал в кинотеатрах США более $ 80 млн за первые выходные.
Это лучший старт в Штатах среди всех фильмов серии, хотя частично подобный успех связан с расширенными выходными — уикенд занял целых пять дней, что и увеличило сборы седьмой части.
Всего «Миссия: невыполнима 7» собрала в мировом прокате $ 253 млн. Аналитики считают это скорее удачным результатом, хотя ожидания и были немного выше.
Фильм также получил неплохие оценки — на агрегаторе Rotten Tomatoes у ленты 96% «свежести» от специалистов и 94% от пользователей.
В России «Миссия: невыполнима 7» официально не появится в прокате, но может быть показана в некоторых кинотеатрах в формате предсеансового обслуживания.
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