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Режиссёр «Миссии невыполнима 8» ещё не знает, как закончится фильм

Режиссёр «Миссии невыполнима 8» ещё не знает, как закончится фильм
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Режиссёр «Миссии невыполнима 8» Кристофер Маккуорри рассказал, что ещё не думал над концовкой фильма. По его словам, он сам не знает, чем закончится история Итана Ханта в исполнении Тома Круза.

Маккуорри подчеркнул, что у него есть черновые идеи, но в финальной версии фильма они могут претерпеть серьёзные изменения.

Я не знаю, каков будет финал второй части, поэтому не могу вам сказать. Я не уклоняюсь от ответа. Я мог бы сказать вам, что знаю, чем закончится вторая часть, но я не могу гарантировать, что это будет именно та концовка, которую мы захотим увидеть.

«Миссии невыполнима 7» вышла в кинотеатрах 12 июля, но в России лента не получила официальный прокат. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты».

Дата выхода седьмой части франшизы в онлайне
Фильм «Миссия: невыполнима 7» выйдет в онлайне 10 октября
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