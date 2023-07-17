Режиссёр «Миссии невыполнима 8» ещё не знает, как закончится фильм

Режиссёр «Миссии невыполнима 8» Кристофер Маккуорри рассказал, что ещё не думал над концовкой фильма. По его словам, он сам не знает, чем закончится история Итана Ханта в исполнении Тома Круза.

Маккуорри подчеркнул, что у него есть черновые идеи, но в финальной версии фильма они могут претерпеть серьёзные изменения.

Я не знаю, каков будет финал второй части, поэтому не могу вам сказать. Я не уклоняюсь от ответа. Я мог бы сказать вам, что знаю, чем закончится вторая часть, но я не могу гарантировать, что это будет именно та концовка, которую мы захотим увидеть.

«Миссии невыполнима 7» вышла в кинотеатрах 12 июля, но в России лента не получила официальный прокат. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты».