Второй сезон мультсериала «Я есть Грут» выйдет осенью — The Cosmic Circus
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По информации издания The Cosmic Circus, Marvel Studios планирует выпустить второй сезон мультсериала «Я есть Грут». Продолжение первого сезона якобы выйдет уже этой осенью, в начале сентября. Но точной даты пока что нет.
Также сообщается, что Вин Дизель, само собой, вернётся к роли Грута. А ещё во втором сезоне должен появиться Наблюдатель в исполнении Джеффри Райта. Впервые персонаж появился в мультсериале «Что, если…?».
Премьера первого сезона «Я есть Грут» состоялась 10 августа прошлого года на Disney +. Сезон состоял из пяти оригинальных короткометражек, рассказывающих небольшую историю.
Официально Marvel Studios не продлевала мультсериал про Грута на второй сезон, но это наверняка лишь вопрос времени.
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