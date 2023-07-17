На маркетплейсах в России растёт количество подделок техники мировых компаний

По информации газеты «Коммерсантъ», на российских маркетплейсах растёт количество контрафактной электроники. Так, доля подделок техники международных производителей на за год удвоилась и в смартфонах составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%, а в смарт-часах — 63%.

Эксперт рассказал газете, как можно отличить подделку от оригинала. Нужно обращать внимание на мелкие и с первого взгляда незаметные детали.

Подделки выполнены в дизайне оригинала, но имеют отличающиеся размеры и другую операционную систему, если речь идет про устройства Apple, то вместо iOS установлен Android. Коробка выполнена из бумаги низкого качества, а изображение нанесено отличным способом.

Также в газете заявили, что чаще всего подделывают электронику Apple и Samsung, поскольку на неё очень высокий спрос, в том числе и в России.