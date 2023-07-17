Джеймс Ганн отверг слухи об участии Дэниэла Крэйга в фильме «Супермен: Наследие»

В последнее время Джеймс Ганн активно делится деталями фильма «Супермен: Наследие». Нам уже известно, кто сыграет самого Кларка Кента и Лоис Лейн. Также мы знаем, кто воплотит образ Зелёного фонаря, Метаморфо и других персонажей.
Появлялись слухи и о касте злодея Лекса Лютора. Сообщалось, что персонажа может сыграть звезда фильма «Оно» Билл Скарсгард. Были и слухи, что на эту роль Ганн пригласил звезду картин про Джеймса Бонда Дэниэла Крэйга.
В Threads Джеймс Ганн отверг эти слухи и заявил, что Крэйг не появится в картине. А вот на слухи про Скарсгарда он так не реагировал.
Фильм «Супермен: Наследие» станет первой картиной новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Премьера состоится в июле 2025 года, а съёмки, если не будет проблем из-за забастовки, начнутся в январе 2024 года.
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