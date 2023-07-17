В игре про Чёрную Пантеру может появиться аналог «Немезиды» из Shadow of Mordor

10 июля Electronic Arts официально открыла свою новую студию — Cliffhanger Games. Первым проектом компании станет одиночный экшен от третьего лица по «Чёрной Пантере» из комиксов и фильмов Marvel.

Студия уже открыла набор в команду — из вакансий стали известны в том числе первые детали будущего проекта. Так, в нём точно будет открытый мир, а разработана игра будет на Unreal Engine 5. Но самое интересное кроется в словосочетании «Открытый сюжет», суть которого пока неясна.

Возможно, речь идёт об аналоге системы «Немезида» из Middle-earth: Shadow of Mordor — она учитывала личные встречи игрока с командирами орков, после чего создавала уникальные ситуации в следующих поединках. Учитывая, что основной костяк Cliffhanger Games составляют бывшие сотрудники Monolith, которые работали над Shadow of Mordor, это предположение кажется вполне логичным.

Игра про Чёрную Пантеру пока находится на очень ранней стадии разработки. Это значит, что проект точно не выйдет в ближайшие годы, а его релиз состоится только на ПК, PS5 и Xbox Series.