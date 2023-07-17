Фильм «Флэш» слили на торренты за сутки до премьеры в онлайне

17 июля на торрентах оказалась цифровая копия фильма «Флэш» — за сутки до официального релиза. Лента станет доступна для просмотра только 18-го числа, однако каким-то образом картина утекла в интернет в хорошем качестве.

По итогам месячного проката «Флэш» заработал всего $ 263 млн при бюджете в $ 340 млн, став одним из самых крупных провалов Warner Bros. за многие годы. Боссы киностудии возлагали большие надежды на кинокомикс с Эзрой Миллером, однако он не оправдал ожиданий и очень быстро получил дату онлайн-релиза.

Пока неясно, останется ли актёр в роли Флэша или Джеймс Ганн заменит его, полностью перезапустив сюжетную ветку персонажа. Ранее в студии отмечали, что у них есть практически готовый сценарий для «Флэша 2», который кинокомпании уже может не понадобиться.