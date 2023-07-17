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В описании возрастного рейтинга Assassin's Creed Mirage обнаружили важный сюжетный спойлер

В описании возрастного рейтинга Assassin's Creed Mirage обнаружили важный сюжетный спойлер
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В материале присутствует серьёзный спойлер Assassin's Creed Mirage.

В середине июля журналисты и пользователи Сети обратили внимание на возрастной рейтинг Assassin's Creed Mirage от канадской компании ESRB. Новой части культовой серии выдали строгие «18+» за насилие, жестокость и грубые выражения, однако больше впечатляет сюжетное описание, в котором содержится прямой спойлер к игре.

Согласно описанию, главный герой Басим будет убивать не только противников братства, но и своих союзников-ассасинов. Контекст этого сюжетного поворота неясен, однако персонаж рано или поздно всё же предаст своё кредо, напрямую связывая события с Valhalla.

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября на ПК и консолях. В проекте будут официальные русские субтитры.

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