В описании возрастного рейтинга Assassin's Creed Mirage обнаружили важный сюжетный спойлер
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В материале присутствует серьёзный спойлер Assassin's Creed Mirage.
В середине июля журналисты и пользователи Сети обратили внимание на возрастной рейтинг Assassin's Creed Mirage от канадской компании ESRB. Новой части культовой серии выдали строгие «18+» за насилие, жестокость и грубые выражения, однако больше впечатляет сюжетное описание, в котором содержится прямой спойлер к игре.
Согласно описанию, главный герой Басим будет убивать не только противников братства, но и своих союзников-ассасинов. Контекст этого сюжетного поворота неясен, однако персонаж рано или поздно всё же предаст своё кредо, напрямую связывая события с Valhalla.
Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября на ПК и консолях. В проекте будут официальные русские субтитры.
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