В описании возрастного рейтинга Assassin's Creed Mirage обнаружили важный сюжетный спойлер

В середине июля журналисты и пользователи Сети обратили внимание на возрастной рейтинг Assassin's Creed Mirage от канадской компании ESRB. Новой части культовой серии выдали строгие «18+» за насилие, жестокость и грубые выражения, однако больше впечатляет сюжетное описание, в котором содержится прямой спойлер к игре.

Согласно описанию, главный герой Басим будет убивать не только противников братства, но и своих союзников-ассасинов. Контекст этого сюжетного поворота неясен, однако персонаж рано или поздно всё же предаст своё кредо, напрямую связывая события с Valhalla.

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября на ПК и консолях. В проекте будут официальные русские субтитры.