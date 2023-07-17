Опубликованы фотографии всей линейки iPhone 15

До официального анонса смартфона iPhone 15 от компании Apple остаётся около двух месяцев, поэтому производители аксессуаров уже начали получать точные макеты телефона и информацию о его размерах.
Китайский портал MyDrivers со ссылкой на производителей чехлов и защитных стёкол опубликовал фотографии всех смартфонов линейки — стандартного iPhone 15, а также iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
Фото: MyDrivers
Как и ожидалось, все телефоны стали немного толще из-за более объёмной батареи, что позволит увеличить энергоёмкость iPhone.
Кроме того, рамка экрана станет чуть уже, а все iPhone 15 получат разъём USB-C для зарядки.
Фото: MyDrivers
В версиях Pro переключатель отключения звука заменят на физическую кнопку.
Фото: MyDrivers
Анонс iPhone 15 должен состояться на традиционной презентации Apple в сентябре.
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