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Опубликованы фото iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Опубликованы фотографии всей линейки iPhone 15
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До официального анонса смартфона iPhone 15 от компании Apple остаётся около двух месяцев, поэтому производители аксессуаров уже начали получать точные макеты телефона и информацию о его размерах.

Китайский портал MyDrivers со ссылкой на производителей чехлов и защитных стёкол опубликовал фотографии всех смартфонов линейки — стандартного iPhone 15, а также iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Фото: MyDrivers

Как и ожидалось, все телефоны стали немного толще из-за более объёмной батареи, что позволит увеличить энергоёмкость iPhone.

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Кроме того, рамка экрана станет чуть уже, а все iPhone 15 получат разъём USB-C для зарядки.

Фото: MyDrivers

В версиях Pro переключатель отключения звука заменят на физическую кнопку.

Фото: MyDrivers

Анонс iPhone 15 должен состояться на традиционной презентации Apple в сентябре.

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