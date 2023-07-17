В России стартовали продажи бюджетного смартфона Tecno Pova Neo 3 с батареей 7000 мАч

Производитель смартфонов Tecno представил две новые модели серии Pova — Pova 5 и Pova Neo 3. Обе уже доступны для покупки в России, поступив в DNS, а также фирменные магазины Tecno на OZON и Wildberries.

Pova Neo 3 отличает аккумулятор ёмкостью 7000 мАч: производитель утверждает, что этого хватит на 14 часов непрерывной игры или 22 часа просмотра видео.

Модель оснащена процессором MediaTek Helio G85, экраном 6,8 дюйма и камерой 16 Мп. При этом цена устройства составляет 11 990 рублей (14 990 рублей за версию с 128 ГБ памяти + 8 ГБ оперативки).

Фото: cnews.ru

Tecno Pova 5 получил чуть менее ёмкий аккумулятор на 6000 мАч, однако способен зарядиться до 100% всего за 66 минут. От Neo 3 его отличает более продвинутый процессор MediaTek Helio G99, FHD+ экран на 120 Гц и камера на 50 мегапикселей.

Рекомендованная розничная цена Tecno Pova 5 составила 17 990 рублей за версию 128 ГБ и 19 990 рублей за 256 ГБ внутренней памяти. До 7 августа смартфон продают дешевле на 2 тыс. и 3 тыс. рублей соответственно.