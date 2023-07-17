В России стартовали продажи бюджетного смартфона Tecno Pova Neo 3 с батареей 7000 мАч

Производитель смартфонов Tecno представил две новые модели серии Pova — Pova 5 и Pova Neo 3. Обе уже доступны для покупки в России, поступив в DNS, а также фирменные магазины Tecno на OZON и Wildberries.
Pova Neo 3 отличает аккумулятор ёмкостью 7000 мАч: производитель утверждает, что этого хватит на 14 часов непрерывной игры или 22 часа просмотра видео.
Модель оснащена процессором MediaTek Helio G85, экраном 6,8 дюйма и камерой 16 Мп. При этом цена устройства составляет 11 990 рублей (14 990 рублей за версию с 128 ГБ памяти + 8 ГБ оперативки).
Фото: cnews.ru
Tecno Pova 5 получил чуть менее ёмкий аккумулятор на 6000 мАч, однако способен зарядиться до 100% всего за 66 минут. От Neo 3 его отличает более продвинутый процессор MediaTek Helio G99, FHD+ экран на 120 Гц и камера на 50 мегапикселей.
Рекомендованная розничная цена Tecno Pova 5 составила 17 990 рублей за версию 128 ГБ и 19 990 рублей за 256 ГБ внутренней памяти. До 7 августа смартфон продают дешевле на 2 тыс. и 3 тыс. рублей соответственно.
- 17 июля 2023
-
16:53
-
16:26
-
15:54
-
15:29
-
15:13
-
14:45
-
14:27
-
14:16
-
13:45
-
13:24
-
12:55
-
12:52
-
12:27
-
12:05
-
11:23
-
10:31
-
10:02
-
09:33
-
08:48
-
08:13
-
07:46
-
07:26
-
06:44
- 16 июля 2023
-
19:10
-
18:36
-
18:11
-
17:41
-
17:18
-
16:50
-
16:18
-
15:52
-
15:25
-
14:54
-
14:27
-
14:09