Первый iPhone продали на аукционе за рекордные 14,3 млн рублей
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Китайское издание MyDrivers сообщает, что на аукционе LCG Auctions был продан редкий оригинальный iPhone 2007 года с 4 ГБ памяти.
Торги начали с $ 10 тыс., но вскоре цена достигла рекордного значения и составила $ 158 644 (14,3 млн рублей по текущему курсу) — это самая высокая цена за смартфон в истории iPhone.
Как рассказал основатель аукционной платформы Марк Монтеро, это связано с редкостью модели: iPhone на 4 ГБ был непопулярен по сравнению с версией на 8 ГБ, и потому её довольно быстро сняли с производства. Сейчас она встречается почти в 20 раз реже 8-гигабайтной.
Ранее в Сети появились фотографии всех смартфонов линейки iPhone 15 — их опубликовали производители аксессуаров. Телефон от Apple стал чуть толще и получил порт USB-C.
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